Foi lançada na última terça-feira (dia 16) a campanha do vereador Jorginho Fuede ao posto de deputado federal pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), com a presença maciça de apoiadores e grande parcela da sociedade voltarredondense. A noite foi bastante concorrida e com diversas apresentações de jingle e material de campanha.

A mesa diretora dos trabalhos foi composta pelo presidente municipal do PSDB, Maycon Abrantes; pelo ex-deputada Wanúbia de Carvalho; e pelo vereador e candidato a deputado estadual Jari, todos apoiadores do vereador Jorginho Fuede.

Inicialmente, fez uso da palavra o presidente municipal do PSDB, Maycon Abrantes, que enalteceu o trabalho e a vida do vereador Jorginho Fuede, que vem de longa data, desde os tempos do saudoso Fuede Namen, a quem acompanhava desde pequeno. ”Jorginho é trabalhador, honesto e luta muito por nossa cidade. E fará muito mais na Câmara Municipal. Vou apoiá-lo com muita determinação, pois é o candidato que nós precisamos”, sintetizou Maycon Abrantes.

Continuando a apresentação da noite foi dada a palavra a ex-deputada Wanúbia de Carvalho, filha do ex-prefeito Wanildo de Carvalho, e uma integrante histórica do PDT. Em sua fala a ex-deputada foi enfática: “Conheço Jorginho Fuede há muitos anos e ele dignifica a classe política. Ele é aguerrido, ama Volta Redonda e exerce seus mandatos com afinco e sempre ao lado do povo. Tenho certeza que ele é o melhor candidato, me empenharei para elegê-lo e, ainda digo mais, será nosso futuro prefeito de Volta Redonda”, finalizou a ex-deputada, ovacionada pelos presentes que concordaram com ela.

O vereador e candidato a deputado estadual Jari também foi convidado a falar e referendou as falas anteriores, mostrando o lado companheiro e fiel de Jorginho Fuede com a cidade e com seus cidadãos. ”Conheço Jorginho há anos, jogamos bola juntos e trabalhamos juntos na Câmara e temos a felicidade de termos nossos filhos também amigos. Vamos lutar por Volta Redonda juntos, ele na Câmara Federal e eu na Assembléia Legislativa sempre com muita determinação e postura”, disse o vereador Jari.

Muito emocionado com todas as manifestações de carinho e apreço, Jorginho Fuede destacou sua luta desde cedo com seu pai, Fuede Namen Cury, em todos os seus mandatos como vereador e depois como comerciante e os dois mandatos como vereador, além de uma campanha até o segundo turno para a Prefeitura. “Temos um trabalho sério voltado para a comunidade de volta redonda e lutarei para levar este trabalho a nível nacional. Não se faz política nova com velhos nomes e entendo que mereço uma oportunidade para fazer esta política nova. Para tanto estamos hoje lançando meu nome para deputado federal com um número fácil para guardar: 4545. Meu pai dizia que o maior medo dele era que eu sentisse vergonha de ser filho dele e eu certamente não senti vergonha dele por causa de sua postura digna e sempre em favor da população. Hoje digo o mesmo para meus filhos Diego e Vítor e para todos vocês que me apoiam, me cobrarei sempre para honrar todos vocês e nossa cidade e região e farei o melhor em todas as circunstâncias”, finalizou o vereador e a candidato a deputado federal Jorginho Fuede, sendo aplaudido por todos.

Foto: Divulgação