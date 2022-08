Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), 93ª DP (Volta Redonda) e 95ª (Vassouras) e policiais militares do 10º BPM cumpriram na sexta-feira (dia 26), nas respectivas cidades, três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão.

O alvo foi uma quadrilha de criminosos especializados em roubo a mão armada. O bando atuava em diversas cidades da região, sempre com muita violência e emprego de arma de fogo.

As investigações ocorreram na delegacia de Barra do Piraí e, segundo a Polícia Civil, as outras vítimas do grupo que ainda não registram ocorrência devem procurar a delegacia da cidade.