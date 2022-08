A Prefeitura de Volta Redonda iniciou neste sábado (dia 27) a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A ação, organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem como objetivo imunizar cães e gatos saudáveis, com mais de três meses de idade, contra a raiva, doença grave que atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, a expectativa é vacinar cerca de cinco mil animais neste primeiro dia de campanha. “Ano passado, vacinamos 27 mil animais durante a ação, resultado que pretendemos ampliar em 2022. A adesão à vacina mostra o comprometimento das pessoas com seus animais de estimação, entendendo que esta é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis”, disse.

“Fatal em quase 100% dos casos entre os animais, a raiva é uma zoonose que também pode afetar os humanos, por isso, os cuidados devem ser redobrados no combate e prevenção da doença”, acrescentou Janaína.

Moradores da Vila Americana, o casal José e Dolores Maria Mota foram com a filha Débora vacinar os pets da família na Praça Brasil, Vila Santa Cecília. O ponto de vacinação foi montado no local durante ação social promovida pela prefeitura e pelo UniFOA e agregou outros serviços como informações sobre adoção e agendamento de castração.

“Viemos vacinar os dois cães e o gato, além disso, aproveitamos para marcar a castração de um dos cães que ainda não passou pela cirurgia”, disse Dolores.

Eduardo Martin, que mora na Vila Santa Cecília, tem um cão da raça Labrador e também optou pelo ponto de vacinação na Praça Brasil. “Vim aqui por ser mais próximo de casa, mas iria onde fosse preciso. Vacino meu cão todos os anos”, afirmou.

O posto na Praça Brasil encerra o atendimento às 14h, mas a vacinação neste sábado, 27, segue até às 17h, nas unidades básicas de Saúde (UBS) dos bairros: Rústico e Monte Castelo. E também as unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs): São Geraldo; Jardim Belvedere; São João; Siderópolis; Vila Rica/Tiradentes; Roma I e II.

Veja os locais de vacinação para os próximos sábados de campanha

2º grupo (dia 3/9) – sempre das 8h às 17h

A campanha de vacinação antirrábica segue no dia 3 de setembro, nos seguintes locais: UBSFs Eucaliptal, Conforto, São Lucas, Ponte Alta, Jardim Ponte Alta, Siderlândia, Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Josimo; e na Praça Marechal Osório – Ginásio poliesportivo no bairro 249.

3º grupo (dia 10/9) – sempre das 8h às 17h

No dia 10 de setembro, a vacinação segue nas UBSFs Retiro I e II; Açude I e II; Vila Brasília; Mariana Torres; Vale Verde; Cras Belo Horizonte; Praça Namen Cury – Vila Mury; e Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro.

4º grupo (dia 17/9) – sempre das 8h às 17h

No sábado, dia 17 de agosto, haverá a realização do drive-thru, na Ilha São João. E haverá aplicação de doses nas unidades básicas de Saúde dos bairros: Jardim Paraíba; Três Poços; Vila Americana; Santo Agostinho; Volta Grande; Água Limpa; além do Cras Voldac, Cras Aero Clube e Igreja Divino Espírito Santo, no Jardim Amália.

5º grupo (dia 24/9) – sempre das 8h às 17h

No encerramento da campanha, dia 24 de setembro, os animais deverão ser levados às unidades: Caieiras; Candelária; Dom Bosco; Santa Rita do Zarur; Nova Primavera; São Sebastião; Cras Santa Cruz; Igreja católica no bairro Pinto da Serra, e na Escola Municipal Juarez Antunes, no São Luiz.

