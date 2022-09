A Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop), por meio das cinco Unidades de Guarda Comunitária (UGCs), planejou e executou serviços voltados para a segurança em agosto. As ações atendem às solicitações dos moradores e também das associações de bairros do município.

Durante o mês, 58 veículos em estado de abandono foram retirados das ruas pelas UGCs. Após o contato com os proprietários e determinação de um período para que buscassem os veículos, de acordo com o Decreto Municipal 15.601, um automóvel foi removido ao Depósito Público Municipal, após expirar o prazo.

As equipes trabalharam ainda na orientação das podas de 315 árvores, que beneficiaram 48 bairros da cidade. As podas seguem uma programação criteriosa e priorizam a segurança primária, uma vez que desobstruem as luminárias dos postes, aumentando a iluminação e, por consequência, a sensação de segurança.

As Unidades de Guarda Comunitária também atuaram em desobstrução de calçadas para livre acesso aos pedestres (02); rondas em escolas públicas e particulares da cidade (39); apoios para a fluidez de trânsito por causa de acidentes (05); e desobstrução de praça ocupada com carroça de tração animal (01).

O contato direto das UGCs com os moradores, através de grupos de WhatsApp, facilita a ciência e a solução dos problemas. Todos os dias as equipes realizam rondas com paradas periódicas por todos os bairros e unidades escolares da cidade.

“Periodicamente realizamos reuniões para planejar as ações das UGCs, mas sempre contamos com a participação direta dos moradores e presidentes das associações de bairros, que nos ajudam a cuidar do ordenamento e da limpeza da nossa cidade. O trabalho da UGC é a garantia da segurança primária em todos os bairros”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR