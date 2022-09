A partir da próxima segunda-feira (dia 5), a Prefeitura Municipal de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Saúde, dá início a Campanha Antirrábica Animal na Área Rural do município, que ocorrerá até 22 de setembro de forma volante, no período de 8h30 às 11h30. Já o ‘Dia D’ de vacinação será realizado no dia 24 de setembro, de 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), com exceção da Área Rural.

A vacina antirrábica serve para prevenção da raiva, uma infecção viral aguda que pode acometer animais e seres humanos, que contraem a doença por uma mordida causada por animais infectados. O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando encefalite (inflamação no cérebro) e que evolui de forma bem rápida. Por possuir alto índice de letalidade, a raiva é considerada uma doença fatal.

O vírus da raiva ataca o sistema nervoso central e provoca inflamação no encéfalo e o animal contaminado pode apresentar alterações comportamentais, salivação excessiva, agressividade, convulsões e coma seguido de óbito. A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir o vírus da raiva e manter os cães e gatos saudáveis. A raiva é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida ao homem e vice-versa, sendo fatal em 100% dos casos. Portanto, a vacinação é imprescindível para a prevenção da doença”, disse Fernanda.

Lembrando que para os moradores da Área Rural que não conseguirem vacinar seus animais de estimação no período de 05 a 22 de setembro ainda podem tentar o ‘Dia D’ de vacinação da campanha.

RECOMENDAÇÕES

– A imunização é exclusiva para cães e gatos acima de três meses de idade;

– Fêmeas gestantes não devem ser vacinadas;

– Os cachorros devem estar de coleira e guia e os gatos em caixas de transporte apropriadas;

– Só serão vacinados os bichos que estiverem sob a tutela de maiores de 18 anos, que serão inteiramente responsáveis pela contenção dos animais;

– Não é permitida a cessão de doses da vacina para a população;

– Até 36 horas após a aplicação da vacina, é possível que os animais tenham sintomas como dores no local, febre e que fiquem com o comportamento mais quieto.

Imagem: Reprodução