A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizou neste domingo (dia 11), a primeira edição do Domingão de Compras no bairro Vista Alegre. O evento aconteceu na Rua Cristiano Reis Meirelles, das 9h às 16h.

A iniciativa atraiu centenas de pessoas que puderam desfrutar de lojas abertas durante todo o dia, além de food trucks, espaço com brinquedos para a criançada e atividades para toda a família.

Adriano Nogueira, dono de um bar na localidade, falou de como a ação ajuda os comerciantes. “É um jeito muito bacana de incentivar os moradores a conhecer mais as lojas do bairro. Durante todo este domingo foi uma grande movimentação. Isso ajuda os pequenos negócios a se desenvolverem”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, explicou que o evento de hoje faz parte de um plano para aumentar o desenvolvimento do comércio nos bairros. “Hoje realizamos o primeiro Domingão de Compras fora do centro da cidade. Na Vista Alegre, pudemos acompanhar durante todo o dia como a população abraçou a ideia e lotou a rua. Este será apenas o primeiro de uma série de eventos que acontecerão por toda a cidade”, destacou o secretário, acrescentando:

“Nos dá muito orgulho ver o sucesso do Domingão de Compras. Isso demonstra o quanto nossos esforços para o avanço econômico da cidade são concretizados; além de saber que podemos contar com o apoio da população que faz com que trabalhemos cada vez mais para o sucesso do município”, concluiu.

O evento contou com o apoio da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sicomércio. A Guarda Municipal esteve presente no local orientando os condutores ao longo do evento.

Foto: Chico de Assis