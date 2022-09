A Avenida Nossa Senhora do Amparo, no trecho compreendido entre os bairros Voldac e Santa Cruz, em Volta Redonda, está recebendo uma série de melhorias muito aguardadas pela população.

O percurso de quase 3,5 quilômetros já conta em boa parte com uma calçada ampla (que antes não existia), terá uma ciclovia e já recebeu lâmpadas de LED em quase toda sua extensão. Mais: os bairros também estão recebendo câmeras de segurança.

Além disso, o Santa Cruz está recebendo um trabalho reforçado na manutenção das áreas comuns, como praças, quadras, jardins e outros pontos do mesmo bairro.

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, esse mesmo trecho vai ser asfaltado em breve.

“Esse trecho ligando o Santa Cruz ao bairro Voldac precisava há muito tempo de uma atenção do poder público. As pessoas andavam sem calçada e no escuro e isso já está mudando. Em breve, teremos também a ciclovia e vamos asfaltar” afirmou Neto.

Antes disso, a Avenida Nossa Senhora do Amparo já havia recebido lâmpadas de LED no trecho que sai da Ponte Pequetito Amorim, em Niterói, até o bairro Voldac. Agora, de acordo com o projeto, a nova iluminação chega ao Santa Cruz e vai em direção ao Santa Rita do Zarur.

O prefeito voltou a confirmar que todos os 27 mil pontos de luz da cidade em vias públicas serão trocados para LED. “Vamos trocar todos os pontos à medida que os materiais forem chegando”, destacou.

Outras frentes

Além das intervenções na Avenida Nossa Senhora do Amparo, as obras do projeto de Mobilidade Urbana seguem em outras frentes na cidade, e em ritmo acelerado. Um deles é o da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que vai ligar os bairros Aterrado (próximo ao Fórum) e Aero Clube (próximo ao Kartodromo). Após o trabalho de colocação das bases, os primeiros pilares da ponte começaram a ganhar forma.

“Entrou na chamada parte alta. A obra está indo em bom ritmo e em breve teremos esse novo acesso e um trânsito melhor”, disse o prefeito.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.