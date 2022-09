Uma idosa de 71 anos ficou ferida em um acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (dia 13), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 2h45 na altura do km 321.

A vítima, segundo a PRF, era a passageira do Renault. Já o condutor de 74 anos não sofreu ferimentos. O casal estava retornando do Rio de Janeiro para Santa Catarina, onde reside. O condutor teria perdido o controle do veículo vindo a colidir contra a mureta de concreto na lateral da via, ficando o veículo imobilizado no acostamento, causando ferimentos na passageira. A idosa foi socorrida por equipe de resgate da CCR RIO SP para o Hospital de Emergência de Resende.

Ainda de acordo com a PRF, com o impacto a roda traseira direita do veículo quebrou e se soltou. Não houve interdição da faixa de rolamento, nem alteração no trânsito, já que no horário do acidente o fluxo de veículos estava reduzido.

Foto: Divulgação PRF