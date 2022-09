Policiais civis da 88ª DP e policiais militares do 10º BPM cumpriram na manhã desta terça-feira (dia 13) dois mandados de internação contra adolescentes de 16 e 17 anos. Segundo as investigações, dupla de infratores realizava roubos de celulares na cidade.

As investigações ocorreram na delegacia de Barra do Piraí. Outras vítimas do grupo que ainda não registram ocorrência devem procurar a delegacia da cidade.

A ação de hoje faz parte da força tarefa da delegacia de Barra do Piraí para combater os crimes de rouba na cidade. Nos últimos 20 dias já foram cumpridos 7 mandados de prisão/internação pelo crime do art. 157 do Código Penal.

Foto: Divulgação