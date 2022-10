A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e as cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC) planejaram e executaram diversos serviços no mês de setembro, atendendo aos pedidos de cidadãos e de presidentes das associações de moradores. Os números são expressivos.

Foram retirados das ruas: 66 veículos em estado de abandono, após a UGC ter feito contato com os proprietários e informado o prazo que têm para que o veículo seja retirado (Decreto 15.601). Desses, oito veículos foram recolhidos ao Depósito Público Municipal, depois de expirar o prazo. Um automóvel foi levado para um endereço seguro e coberto, com auxílio do reboque da Guarda Municipal (GMVR).

As cinco equipes da UGC trabalharam na orientação das podas de 374 árvores, que beneficiaram diversos bairros da cidade. As podas e cortes seguem uma programação e priorizam à segurança primária, com a desobstrução das luminárias dos postes pelos galhos, aumentando a sensação de segurança.

A UCG também realizou os seguintes trabalhos: desobstrução de calçada para livre acesso aos pedestres (3); rondas em escolas públicas e particulares da cidade (148), e demolição de construção irregular (1).

As cinco equipes mantêm contato diariamente com cidadãos e diretorias das associações de moradores, através de grupos de Whatsapp, que agilizam a solicitação e a solução do problema.

“Podemos afirmar que os bairros de Volta Redonda mudaram para melhor após a criação da Unidade de Guarda Comunitária, pois ela garante a segurança primária, mantendo as comunidades ordenadas e solucionando os problemas apresentados. Agradecemos a participação da sociedade, que nos ajudam com as denúncias”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto cedida pela Semop.