Agentes da 166ª DP de Angra dos Reis prenderam, nesta terça-feira (dia 4), um traficante foragido da Justiça. O homem foi capturado na residência da mãe, naquela cidade da Costa Verde do Estado. A ação aconteceu após levantamento de informações de inteligência.

De acordo com os policiais, o criminoso já havia sido chefe do tráfico de drogas do Frade e possui outras anotações criminais, como roubo de veículo e furto a estabelecimento comercial. Ele estava preso e foi beneficiado com regime semiaberto, porém não cumpriu as devidas condições e se encontrava foragido.

Ainda segundo os agentes, o homem confirmou ter sido o “frente” do Frade e afirmou conhecer outras lideranças da maior facção de tráfico de drogas do Estado e que também atua em Angra dos Reis.