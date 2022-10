A Univassouras promoveu, nos dias 5 e 6 de outubro, um encontro com palestras acerca do tema ‘Diversidade e igualdade em foco’, com a participação de palestrantes especialistas nas causas antirracistas, diversidade, inclusão, cidadania, direitos e outros assuntos relacionados ao tema. O evento foi sediado no Centro de Convenções General Sombra e teve transmissão ao vivo pelo canal da Universidade no Youtube.

O Encontro sobre Direitos Humanos foi promovido pelo setor Coorporativo de Cultura, Ciência e Tecnologia da Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Desportos e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e parceria da Defensoria Pública da União.

A coordenadora do Núcleo de estudos das Relações Étnicas Afro-Brasileiras e Indígenas – NEABI – profa. Márcia Sena, deu início ao evento passando a abertura oficial para o reitor da Univassouras, professor Dr. Marco Antonio Soares de Souza. ”A Univassouras e a Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE) têm aberto diversas frentes no combate ao racismo e ao preconceito de qualquer natureza”. “Contamos muito com vocês, alunos, professores, sociedade geral, que sejam multiplicadores desse espírito e dessa vontade de uma vez por todas de neutralizar esse flagelo do nosso meio”, afirmou o reitor.

O primeiro dia da programação teve como temas: Diversidade e Inclusão no Mundo Corporativo e Cidadania e Garantia de Direitos da população LGBTI+, respectivamente ministrados pelo Prof. Maurício Pestana (Dr. Honoris Causa pela Univassouras) e pela Comissão do Centro de Cidadania do Centro Sul (Vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Direitos Humano).

A Defensoria Pública da União, representada pelo Dr. Tambasco, reafirmou a parceria com a Fusve na questão da promoção e garantia do respeito aos direitos humanos. “Temos muitos projetos a serem realizados com a Universidade que, com certeza, alavancarão a nossa percepção de que o mundo prático e o mundo acadêmico têm em comum”.

O podcast Direto do Campus integrou o segundo dia da programação, que teve como entrevistados os professores Dr. Ivanir dos Santos e Dra. Mariana Gino. Os mesmos convidados palestraram sobre o tema: ‘Da falsa abolição à educação antirracista’, no Centro de Convenções. Também participaram do bate-papo Thayssa Puri e Felipe Luiz, ambos alunos do curso de Psicologia da Univassouras.

A palestra de encerramento versou sobre ‘A convenção interamericana contra o racismo e discriminação’, ministrada pelo Dr. Almir Gonçalves Fernandes, vice-presidente do Quilombo de São José da Serra, em Valença.

Os vídeos do evento estão na página da Universidade de Vassouras no canal do Youtube.