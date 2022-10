Lançado em maio, o Programa RJ Digital avança em ritmo acelerado para tornar o Rio de Janeiro um estado 100% digital. Em cinco meses, o número de serviços oferecidos no portal do Governo do Estado (https://www.rj.gov.br) saltou de 1.316 para 1.898, um aumento de 44,2%. É possível, num só lugar, ter acesso a informações sobre IPVA e abertura de empresas, bem como acompanhar o desenvolvimento do filho matriculado em escola da rede. Se o internauta for servidor público, ele ainda conseguirá acessar contracheques e informes de rendimento.

Sempre deixei clara a importância de expandir a eficiência dos serviços públicos, aliando qualidade no atendimento e um alto nível de transparência. Tudo isso gera economia para o Estado e satisfaz o cidadão – explicou o governador Cláudio Castro.

Deste total de serviços (1.898), 1.377 deles são digitais. Hoje as categorias mais acessadas são Educação, Segurança Pública, Transporte e Emprego e Renda. O portal foi desenvolvido pelo Proderj em parceria com a Subsecretaria de Estado de Comunicação Social.

Temos o compromisso de facilitar o máximo que pudermos a vida do cidadão em qualquer canto do território fluminense. A ideia é que ele resolva o que precisa ao alcance das mãos, sem a necessidade de sair de casa – afirmou Igor Marques, subsecretário de Comunicação Social.

Mauro Farias, secretário estadual de Transformação Digital, afirmou que o Estado do Rio sempre está atento às demandas do cidadão fluminense e vem trabalhando intensamente para disponibilizá-las com qualidade e transparência.

O portal integrado de serviços digitais é dinâmico e atualizado diariamente. Quem acessa o canal também pode avaliar todos os atendimentos, o que permite o aprimoramento por meio do redesenho de processos. Hoje, por exemplo, temos mais de 70% de aprovação nestas avaliações e vamos evoluir ainda mais. Esse avanço contínuo é fruto do apoio do governador Cláudio Castro, grande entusiasta do tema Governo Digital – destacou Mauro Farias.

Três pilares

O RJ Digital é um programa baseado em três grandes pilares: a criação de um portal integrado de serviços digitais, a regulamentação e publicação de normas e diretrizes e a digitalização dos serviços públicos prestados à população. Uma das inspirações para o desenvolvimento do programa foi o modelo usado pelo Governo da Estônia, no Norte da Europa, reconhecido como um dos mais digitais do mundo.

Como órgão de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) estadual, buscamos facilitar a vida da população por meio da transformação digital, sempre com objetivo de modernizar a gestão e disponibilizar a tecnologia ao cidadão fluminense de forma fácil, ágil e segura. Atualmente, temos mais de 3,4 milhões de interações com o portal – ressaltou o presidente do Proderj, Flávio Rodrigues.

O Rio de Janeiro também ganhou este ano o prêmio de entidade estadual de tecnologia da informação e comunicação que mais avançou no ranking que mensura a implantação do governo digital entre os estados do país. Promovido pela ABEP-TIC, associação que reúne órgãos estaduais de TIC de todo país, a premiação ressalta o avanço do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado por meio do Proderj.

Foto: divulgação