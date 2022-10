Acontece no próximo sábado, dia 29 de outubro, o Sarau de Primavera do Grêmio Barra-mansense de Letras, o Grebal. O evento será realizado na sede, na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, Centro, às 17h30. O público deverá confirmar presença até sexta-feira, dia 28, pelo WhatsApp (24) 99912-1975.

Segundo o presidente do Grebal, Paulo Rangel, esse será o penúltimo sarau de 2022. E a temática escolhida, referente à estação, é uma excelente inspiração para as manifestações artísticas, de acordo com ele.

“Aproveitando o clima de Primavera, o Grebal traz música e poesia no penúltimo sarau do ano. Sendo a época das flores a inspiração perfeita para o poeta expressar suas emoções”, analisa Rangel, um entusiasta que há décadas atua de diversas formas no mundo artístico, sobretudo como ator e diretor.

Homenagem da Aciap-BM

O Grêmio Barra-mansense de Letras tem conquistado cada vez mais espaço e público diverso, tanto presencialmente quanto de forma virtual. A modernização que caracteriza a atual gestão foi inclusive reconhecida na última segunda-feira (24), pela Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa).

Com destaque aos serviços prestados ao município, no incentivo à cultura e às artes, por meio de suas diversas manifestações, o Grebal foi homenageado pela instalação do recém-inaugurado Teatro de Bolso Paulo Rangel.

Ação social

Assim como todas as ocasiões promovidas pelo Grebal, o Sarau de Primavera é gratuito. No entanto, o público pode participar da ação social em que o grêmio solicita a doação de um litro de leite, para destinação a entidades filantrópicas de Barra Mansa.