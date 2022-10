O Hospital Unimed Volta Redonda iniciou o serviço de ressonância magnética em sua unidade de Diagnóstico por Imagem no bairro Aterrado, em frente à prefeitura de Volta Redonda. O espaço amplia o portfólio de serviços do hospital para cuidar ainda melhor da saúde das pessoas, atendendo clientes de outros convênios, particular e Unimed.

O presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, destaca a importância da nova unidade na cidade: “Estamos ampliando cada vez mais os serviços do hospital para outros pontos da cidade, preenchendo uma necessidade da nossa região e contribuindo para transformar Volta Redonda em um Vale da Saúde. Investimos constantemente para manter nosso propósito de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. Com uma semana de inauguração quase 100 exames já foram realizados”, contou o presidente da Cooperativa.

Neste mês, o hospital completou 12 anos presente na cidade prestando serviços de saúde.

Além da unidade hospitalar no bairro Jardim Belvedere, o hospital está presente em Volta Redonda com um Pronto Atendimento no Retiro, uma unidade laboratorial na Vila Santa Cecília, a unidade de Diagnóstico por Imagem no bairro Aterrado e, em breve, também será inaugurado o Centro Integrado de Nefrologia, anexo ao hospital. Todas as unidades seguem o Jeito Unimed de Cuidar, com atendimento pautado nos valores de gentileza, respeito e competência.

A unidade de Diagnóstico por Imagem fica na Rua Doutor Pedro Chaves, nº 80, Aterrado, em frente à prefeitura de Volta Redonda. Funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Para agendamento é necessário encaminhamento médico. Entre em contato pelo telefone (24) 3336-6000 ou 99255-7556.

Foto: divulgação