O Colégio Medianeira realiza nesta sexta-feira (dia 4) de 9h às 16h, a Feira de Conhecimentos, que apresentará à comunidade interna e externa, o Projeto Meio Ambiente, com o tema “Cuidar do planeta Terra é preservar a vida”.

Serão mais de 24 trabalhos apresentados sobre a Meio Ambiente entre as 14 turmas do Colégio Medianeira. Os alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental Anos Finais irão apresentar as atividades no turno da manhã, de 9h às 12h e no turno da tarde de 14h às 16h.

Os trabalhos do Ensino Fundamental Anos Finais do 6º são sobre o corpo humano, homeostase corpórea, células e seres vivos. A turma do 7º ano apresentará atividades sobre energias sustentáveis e renováveis, poluição, animais extintos e desenvolvimento sustentável. O 8º ano irá destacar para o público, os trabalhos de utilização da energia solar, sistema solar e estações do ano. Já a turma do 9º ano, terá proposta os organismos geneticamente modificados.

Os alunos do Ensino Médio, da 1ª série do Colégio Medianeira irão expor ao público os processos de reprodução da água, usina hidrelétrica e poluição da água. A turma da 2ª séria vai falar sobre os impactos dos agrotóxicos na vida.

No período da tarde, a Feira de Conhecimentos do Colégio Medianeira será de 13h13 às 16h, os pais, professores, alunos e o público externo, irão acompanhar as apresentações dos trabalhos das turmas de Educação Infantil. O maternal III, com os temas: Minha História no mundo. Olha aquela “bola”: nosso planeta. A turma do Jardim I, fala sobre o projeto, “Cuidando do mundo da gente: O planeta está em nossas mãos”. O Jardim II, terá como atividade “Construindo minha história em um planeta melhor”.

Durante o evento, o público também vai acompanhar os trabalhos das turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais, do 1º ano, que vai falar sobre Poluição Ambiental. O 2º ano destaca o uso de descarte de materiais. A turma do 3º ano, enfatiza os componentes essenciais à existência dos seres vivos. Já a turma do 4º ano, apresentará o tema “a diversidade dos microrganismos” e a turma do 5º ano, tem como tema: a água no ambiente terrestre.

Foto: Divulgação