O Estado do Rio de Janeiro contabilizou, nesta quinta-feira (dia 3), mais duas mortes em decorrência da Varíola dos Macacos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde e, com os novos registros, agora já são cinco óbitos pela doença. O primeiro deles foi registrado em agosto, em Campos dos Goytacazes; o segundo dois meses depois, em Mesquita; e o terceiro, no mesmo mês, em São João de Meriti.

No total, já são 1.231 casos confirmados de Varíola dos Macacos no estado do Rio, sendo 387 sob investigação e outros 138 considerados como prováveis. A maior parte das notificações está na Região Metropolitana I, que totaliza 1.037 casos. Já na Região Metropolitana II foram registrados 131 pacientes com a doença, enquanto na Baixada Litorânea esse número cai para 16. Há, ainda, 11 casos confirmados no Médio Paraíba, sete na Região Serrana, cinco no Norte Fluminense, três na Baía de Ilha Grande, dois no Noroeste do Estado do Rio e um no Centro Sul. Nos outros 18 registros não constam a região.