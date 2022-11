Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta terça-feira ( dia 22), um homem acusado de violência doméstica contra a ex-namorada. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva pelos crimes de injúria e ameaça com base na Lei Maria da Penha. Após investigações do Setor de Inteligência, o foragido foi localizado pelos agentes na Cidade Nova, no município de Três Rios.

De acordo com a vítima, o autor vinha fazendo ameaças de morte por ela não aceitar o término do relacionamento. Após tomar ciência dos fatos, foram solicitadas medidas protetivas de urgência para a Justiça, que decretou a prisão preventiva do acusado.

Imagem ilustrativa