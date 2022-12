Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam em flagrante, na quarta-feira (dia 30), um homem pelo crime de violência doméstica contra a mulher. Ele foi capturado no bairro Floriano/Fazenda do Salto, no município da Região Sul Fluminense, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, o autor descumpriu medidas protetivas contra a sua ex-companheira. Em agosto, após o rompimento da relação, ele teria tentado expulsá-la do imóvel onde o casal residia.

Para efetuar a prisão, os agentes ficaram de campana no endereço do autor, já que não perceberam qualquer movimentação no interior do imóvel. Após cerca de 3 horas, eles notaram a aproximação do acusado, que recebeu voz de prisão ao abrir o portão.

O capturado foi conduzido à sede da delegacia, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante. Ele foi conduzido ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.