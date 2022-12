A Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI), em Volta Redonda, está oferecendo mais de 500 vagas de emprego. Com oportunidades para contratação imediata, a seleção será feita nos 18 unidades do Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade até o dia 9 de dezembro.

Ao todo, estão sendo ofertadas 538 vagas para as áreas de líder de limpeza industrial, auxiliar de limpeza industrial, auxiliar de medicação e técnico de segurança do trabalho.

As entrevistas começaram na terça-feira (dia 29) e seguem até o dia 9 de dezembro (sexta-feira). Não é preciso agendar uma entrevista. Basta comparecer a uma das unidades do Cras, de 8h às 12h e de 13h às 17h, com Carteira de Trabalho, cópia do RG e currículo atualizado. A idade mínima é 18 anos.

Cronograma de entrevistas