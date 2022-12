Os indicadores da covid-19 no estado do Rio de Janeiro, divulgados nesse sábado (dia 24), seguem em tendência de queda. A análise da Secretaria de Estado de Saúde (SES) considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 49 (4 a 10 de dezembro) e 50 (11 a 17 dezembro). No período analisado, o número de casos por início dos sintomas, registrado por semana, passou de 7.253 para 4.036, o que representa redução de 44,35%.

Para o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, “pela terceira semana consecutiva, os indicadores de covid-19 apresentam redução. Apesar disso, é importante que a população continue se vacinando e completando o esquema vacinal. Quem ainda não tomou as doses de reforço deve retornar aos postos para receber a imunização. As vacinas são seguras e ajudam a evitar casos graves, internações e óbitos pela doença”, afirmou

Os atendimentos a casos de síndrome gripal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual tiveram queda de 18% no período analisado. Na semana de 4 a 10 de dezembro, foram notificados 1.542 atendimentos, sendo 1.446 adultos. Na semana de 11 a 17 de dezembro, foram 1.262 atendimentos, sendo 1.145 adultos.

As solicitações de leitos para tratamento da covid-19 apresentaram redução na semana de 11 a 17 de dezembro, com média de nove pedidos por dia, sendo quatro para unidades de Terapia Intensiva (UTI) e cinco para enfermaria. Na semana de 4 a 10 de dezembro, a média de solicitações era de 12 leitos por dia, sendo seis para enfermaria e seis para UTI.

Para consultar outras informações, como número de internações, óbitos e taxa de cobertura vacinal, basta acessar o Painel de Monitoramento da Covid-19.