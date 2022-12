Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta terça-feira (dia 27), um homem acusado de um homicídio ocorrido em novembro deste ano. Os agentes localizaram o autor em uma área rural do distrito de Cavaru, no município de Paraíba do Sul, com base em investigações do Setor de Inteligência.

O corpo da vítima foi encontrado em uma estrada próxima à Rodovia BR-040, no bairro Moura Brasil, cidade de Três Rios, com marcas de extrema violência. As investigações demonstraram que o crime foi motivado por ciúmes. A vítima recebeu vários golpes de madeira contra sua cabeça e não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o agressor arrastou o corpo por alguns metros e utilizou um carrinho de mão para retirá-lo de sua propriedade, alterando o cenário do delito.