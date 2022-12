Mais uma vez todos os servidores da Prefeitura de Barra Mansa, poderão contar com o pagamento de forma antecipada. O prefeito Rodrigo Drable e os secretários municipais de Administração, Gabriel Resende; e Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, anunciaram que o vencimento de dezembro dos 7.575 trabalhadores ativos e inativos será depositado nesta quarta-feira, dia 28. Com isso, cerca de R$15 milhões serão injetados na economia local.

De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, com muito esforço e dedicação de todas as Secretarias Municipais, tornou-se uma constância o pagamento de forma antecipada. “Isso foi possível, inclusive, com o 13º de todos os trabalhadores municipais. Nosso objetivo é permitir que nossos servidores tenham a tranquilidade de planejar sua vida financeira, ainda mais que janeiro é um mês de pagamento de IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) e matrícula escolar, para quem tem filhos na rede particular de Ensino”.

O secretário de Finanças também destacou que o esforço conjunto de todos os setores do governo, para reduzir gastos e aumentar a arrecadação, resulta em benefícios aos munícipes, bem como em grande fomento econômico local. “Isso é reflexo de muito trabalho, compromisso e respeito com a cidade de Barra Mansa e com os servidores, que poderão celebrar o Ano Novo com mais tranquilidade”, reforçou Leonardo.

Gabriel Resende lembrou do histórico de pagamentos antecipados em cerca de uma semana antes do prazo, a cada mês. “Todos os 4.942 servidores ativos e 2.633 inativos (7.575 ao todo) vêm recebendo há pelo menos um ano, os vencimentos antes do prazo legal, que é até o 5° dia útil. Trabalhamos empenhados em não só cumprir o direito do trabalhador, mas dar conforto para fazer seu planejamento familiar com mais segurança”, concluiu Gabriel.