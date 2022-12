Ano novo, casa nova. O Botafogo acaba de anunciar mais dois nomes para reforçar a equipe comandada pelo técnico Lúcio Flávio na temporada 2023. São eles: João Fernando, goleiro, de 21 anos, e Caio Vitor, atacante, de 22.

Além de serem estreantes no Alvinegro, a dupla ainda conta com outra semelhança: Caio é cria do Voltaço e assinou com o Botafogo, por empréstimo, até o fim de 2024. Já João é natural da cidade de Volta Redonda. Os dois atletas iniciam a preparação no dia 15 de janeiro.

Em sua rede social, João Fernando comemorou o início da nova história. “É com enorme orgulho e empenho que vou vestir a camisa do Botafogo na próxima temporada (…) Não faltará empenho e dedicação”, postou o goleiro junto com uma foto vestindo a camisa do novo clube.

Nascido em Angra dos Reis, Caio Vitor também se disse feliz e motivado para o novo ciclo. “Que seja de muitas alegrias e conquistas”, publicou em seu Instagram.

Foto: Vítor Silva/Botafogo