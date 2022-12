A sinalização correta do trânsito é fundamental para orientação dos motoristas. E é importante que a Prefeitura de Volta Redonda faça uma revisão das placas de orientação de destino.

No final da Rua Gustavo Lira, no Centro, a placa ainda indica que o condutor pode virar à esquerda, sentido Aterrado, o que atualmente é proibido. O motorista só pode acessar o Viaduto Heitor Leite Franco pela direita.

A sinalização antiga indicando a possibilidade de seguir pela esquerda pode ocasionar um acidente com aqueles que não são do município.

Um motorista contou ao jornal Folha do Aço que já deu de frente com outro veículo em cima do viaduto na mão errada. “É um perigo para quem não é da cidade. Com o erro da sinalização, a pessoa não sabe que para descer o viaduto e pegar a Avenida 7 de Setembro precisa fazer um contorno em frente ao Clube Comercial. São vidas colocadas em risco por falta de um melhor planejamento viário”, disse o condutor que pediu para que sua identidade fosse preservado.