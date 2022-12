O Voltaço continua a sua preparação para o Campeonato Carioca 2023. O Clube anunciou a chegada chegada de mais dois reforços. O zagueiro Sandro Silva e o lateral esquerdo Ricardinho.

Sandro Silva jogou as duas últimas temporadas pelo Brusque-SC. Além do Brusque, atuou, também, pelo Criciúma, Fluminense, Santa Cruz e no Japão.

Já Ricardinho estava no Gonçalense em 2022. Antes esteve no 4 de Julho-PI, onde trabalhou com o técnico Rogério Correa. Aos 30 anos, o atleta que se destacou na lateral-esquerda, tambem já atuou como meia esquerda.

O contrato dos dois vai até o final do Campeonato Carioca.

O Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca nos dias 14 ou 15 de janeiro contra o Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em horário a ser divulgado.

Divulgação VRFC