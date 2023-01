A Polícia Militar realizou, na terça (dia 3), uma operação no Centro de Barra do Piraí que resultou na apreensão de 3.604 sacolés de cocaína e 104 de maconha, além de outros materiais do tráfico, como caderno de anotações e material para embalar entorpecentes.

Na ação policial, um casal, oriundo do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, foi preso em flagrante.

Segundo a PM, o endereço funcionaria como uma espécie de central de distribuição de entorpecentes para a região e foi identificado a partir de investigações do Serviço Reservado da PM.

Ao chegar no local, os agentes foram recebidos pela mulher que, em princípio, negou haver drogas no imóvel e permitiu que fosse feita uma revista. Durante as buscas, os policiais encontraram o material apreendido e o namorado dela. De acordo com a PM, só a cocaína renderia ao tráfico em torno de 72 mil reais.

Foto: PM