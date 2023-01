Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, nesta quinta-feira (dia 5), uma carga de produtos roubados no shopping Patiomix, em Resende. Ao tomar conhecimento do roubo, a equipe efetuou buscas ao Fiat/Ducato e conseguiu visualizar o veículo na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica. O motorista, no entanto, desobedeceu a ordem de parada dos agentes e empreendeu fuga por cerca de 1km, até ser alcançado.

De acordo com a PRF, após a parada do veículo, os três ocupantes fugiram pela mata. Um cerco foi feito e dois deles foram encontrados, admitindo participação no roubo.

No carro, foram encontradas as mercadorias da loja Centauro, no valor de, aproximadamente, R$ 76 mil.

O veículo envolvido na ação também tinha registro de roubo na cidade de São Gonçalo, no mês passado. Os indivíduos, o carro e a carga roubada foram encaminhados à 89ª DP (Resende) para as providências cabíveis.

A ação foi realizada pela equipe Charlie e GPT da Delegacia de Resende/RJ e Delta da delegacia no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação PRF