Seis bairros de Pinheiral, no Sul Fluminense, terão o fornecimento de água temporariamente reduzido devido à manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água do município, nesta segunda-feira (dia 9). O serviço começa às 7h30 e deve ser concluído até 14h.

O abastecimento será retomado assim que o serviço for concluído. Durante a manutenção, o fornecimento será afetado nos bairros: Cruzeiro I, Cruzeiro II, Palmeiras, Oriente, Ipê e Parque Maira.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do fornecimento. A Rio+Saneamento orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período. Em caso de dúvidas, a população de Pinheiral conta com os canais de atendimento da concessionária: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.