Um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, faleceu aos 68 anos na manhã deste domingo (dia 8) em decorrência das complicações causadas por um câncer no intestino.

O ex-atacante falou sobre a doença em janeiro de 2022, por meio de seu Instagram, quando divulgou um vídeo contando o diagnóstico de tumores no intestino, e que iniciaria tratamento quimioterápico. Ele chegou a ser submetido a uma cirurgia para desobstrução intestinal em 23 de dezembro de 2021.

Roberto marcou 708 gols pelo Vasco. Com o clube, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

Nascido no dia 13 de abril de 1954, na cidade de Duque de Caxias (RJ), o ex-jogador começou nas categorias de base do Vasco no começo da década de 70. Não demorou muito tempo para subir para o profissional e em 1974 viveu seu primeiro grande momento com a camisa vascaína: artilheiro do Campeonato Brasileiro e campeão nacional.

Eleito presidente do Vasco em 2008, teve que lidar com o rebaixamento do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão, e em 2011 alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a Segunda Divisão, e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte.

