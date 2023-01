Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2.552 foi realizado na noite desse sábado (dia 7), na cidade de São Paulo.

São as seguintes as dezenas sorteadas: 05 – 24 – 25 – 33 – 38 – 41.

A quina registrou 62 apostas vencedoras; cada uma vai pagar um prêmio de R$ 43.395,55. Já a quadra teve 4.644 ganhadores. Eles vão receber, individualmente, R$ 827,64.

Esta semana serão três sorteios: terça-feira (dia 10), quinta-feira (dia 12) e sábado (dia 14). É a chamada Mega-Semana de Verão, que oferece mais uma chance ao apostador.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Com informações da Agência Brasil