Três homens morreram e um ficou ferido em um acidente na madrugada desta terça-feira (dia 10), na Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Eles estavam em um Honda Fit, que perdeu o controle nas proximidades do campo de grama sintética e bateu em um muro.

A informação é de que dois homens chegaram a ser socorridos por ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda para o Hospital São João Batista. No entanto, um morreu no hospital e o outro está em estado grave. Os outros dois morreram no local.

A PM encontrou uma arma e drogas no veículo e, segundo os agentes, os homens são suspeitos de praticarem um assalto a um posto de combustível na cidade Pinheiral.

Os corpos foram removidos para ao Instituto Médico Legal. Os nomes dos homens ainda não foram revelados.

A Guarda Municipal de Volta Redonda foi acionada para auxiliar no trânsito e rebocar o veículo.

Com informações Informa Cidade.

Fotos: Evandro Freitas/Diário do Vale