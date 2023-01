O trânsito na Avenida Nossa Senhora do Amparo, próximo ao trevo que dá acesso aos bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur, no bairro Volda, teve que ser desviado em função de um desmoronamento ocorrido no início da tarde desta terça-feira (dia 9).

Segundo informações, a Prefeitura de Volta Redonda já está atuando no local e há um carro da Guarda Municipal orientando os motoristas que passam no local.

Foto: reprodução das redes sociais