A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), ampliou a Colônia de Férias de Verão e vai promover atividades para crianças e adolescentes de sete a 17 anos, entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro, em 15 locais espalhados pela cidade.

As inscrições devem ser feitas pelo responsável legal a partir desta quarta-feira, 11, até o próximo dia 20 de janeiro, nos locais que acontecerão as atividades, em todos os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou nos Centros de Convivência. O horário é sempre das 8h às 11h, e das 14h às 17h. As vagas são limitadas.

Os locais das atividades serão definidos de acordo com o endereço da criança e do adolescente. Confira a listagem abaixo:

– O Ginásio Poliesportivo do Açude vai atender moradores dos bairros Açude I, II, III e IV e Santa Rita de Cássia.

– O Ginásio Poliesportivo do Retiro vai receber moradores do Retiro, Vila Mury, Limoeiro, Morada do Campo, Jardim Primavera e Jardim Cidade do Aço.

– O Ginásio Poliesportivo do Santa Cruz vai atender moradores do Santa Cruz I e II, além do Santa Rita do Zarur.

– O Ginásio Poliesportivo do Santo Agostinho será voltado para os moradores do Santo Agostinho, Volta Grande I, II e III, Parque das Ilhas, Ilha Parque, Barreira Cravo, Voldac, Aero Clube e Vila Americana.

– O Ginásio Poliesportivo do Três Poços vai receber moradores do Três Poços (Vila Rica e Pedreira) e do Água Limpa.

– O campus Três Poços do UniFOA vai atender os moradores do Três Poços, das localidades Colorado, Zoonose e Parque Vitória.

– O Ginásio Poliesportivo da 249 ficará com os moradores dos bairros 249, São Lucas, São Carlos, Minerlândia, São Cristóvão, Jardim Ponte Alta, Ponte Alta, Jardim Europa e Jardim Suíça.

– O Ginásio Poliesportivo do Vila Rica/Tiradentes vai atender os moradores do Vila Rica, Vista Verde, Casa de Pedra, Siderópolis, Jardim Esperança, Jardim Tiradentes e Jardim Belvedere.

– A Escola Municipal Wandir de Carvalho, no Siderlândia, vai receber moradores do Siderlândia, Belmonte, Padre Josimo e Jardim Belmonte.

– O Colégio Getúlio Vargas vai atender os moradores do Laranjal, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Monte Castelo, São Geraldo, Jardim Amália, Jardim Normândia, Colina e Sessenta.

– A Escola Municipal Lions, no Nova Primavera, vai atender os bairros Nova Primavera, Cailândia, Caieiras, Brasilândia, Parque do Contorno e Parque Mariana.

– A Escola Municipal Juarez Antunes, no São Luiz, vai ficar com os moradores do São Luiz, Pinto da Serra, Candelária, São Sebastião e Dom Bosco.

– A Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no Roma II, vai atender os moradores do Roma I e II, Parque das Garças e Rio das Flores.

– A Escola Municipal Rubens Machado, no Verde Vale, vai receber moradores do Verde Vale, Vila Brasília, Coqueiros, Fazendinha, Mariana Torres e Belo Horizonte.

– E A Escola Municipal João Haasis, no Eucaliptal, vai atender os moradores do Eucaliptal, Conforto, Rústico e Santa Tereza.

Programação inclui esporte, lazer, passeios e atividades culturais

A programação feita em parceria com as secretarias municipais de Educação (SME), Cultura (SMC) e Ação Comunitária (Smac), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), inclui oficinas esportivas e culturais, além de recreação e passeios, no período da manhã, das 8h às 11h30. Os participantes também vão receber um lanche por dia.

Na parte esportiva e de recreação estão incluídas oficinas de dança, lutas, board games (jogos de tabuleiro), skate, além de ginástica rítmica e de trampolim. As atividades culturais englobam oficinas de contação de histórias, capoeira, salão de humor, cartoon e caricatura, além de exposição de artes e exibição de filmes. Os locais escolhidos para os passeios são o Parque Aquático, a Biblioteca Municipal, o Zoológico Municipal, os ginásios de Ginástica e de Skate e o cinema.

Secom/PMVR