Dois caminhoneiros fugiram após um acidente envolvendo os dois veículos e um carro de passeio na noite de terça-feira (dia 10), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O caso ocorreu por volta das 19h50, na altura do km 291.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados, mas ao chegarem ao local, só encontraram o condutor do Ford/Fiesta. O homem, de 36 anos, relatou aos policiais que estava no congestionamento, quando uma carreta que estava a sua frente começou a descer de ré, colidindo na parte dianteira de seu veículo e o empurrando até colidir em outra carreta que estava na sua traseira. Ninguém se feriu.

Ainda segundo o homem, os condutores que estavam nos dois veículos de carga envolvidos no acidente não esperaram a chegada da PRF e fugiram do local.

Desta forma, ficou caracterizado o crime de trânsito previsto no artigo 305 do CTB – Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Além da confecção de um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) da PRF, a ocorrência foi encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa) devido ao crime de fuga do local do acidente.

Durante o atendimento do acidente foi constatado que o condutor do automóvel Ford/Fiesta não possui CNH e que o veículo estava com licenciamento vencido, sendo aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total de R$ 1.173,88. O veículo foi removido para o pátio.

