O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve, na tarde desta terça-feira (dia 11), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A iniciativa foi tomada após relatos da população, principalmente dos bairros adjacentes, informando que o local, fechado para obras em setembro do ano passado, não estava recebendo as melhorias.

“No local, pude confirmar que a UPA está em estado de abandono e não há operários trabalhando na reforma. Imediatamente, entrei em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, responsável pelo serviço, que é administrado pela prefeitura. A informação é que o órgão estadual já fez o repasse de R$ 2 milhões para que a Prefeitura de Volta Redonda iniciasse a obra”, afirmou Jari.

O deputado então entrou em contato com a Prefeitura para solicitar que a reforma comece logo. “Vou seguir acompanhando e cobrando para que as melhorias estejam prontas o quanto antes. Visitei o lugar provisório, na sede da Faetec, onde os atendimentos estão acontecendo e não gostei do que vi”, falou o deputado.

Após verificar que a obra na UPA Santo Agostinho, na Rua Mil e Dezessete, 660, não acontecia, o parlamentar seguiu para o endereço da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), na Rua Mil e Quinze, S/nº, no mesmo bairro.

“A falta de estrutura é visível, o espaço não recebe os pacientes de forma confortável e eficiente, além de não dar estrutura para os médicos e profissionais da unidade trabalharem. Está ruim para todo mundo e é minha obrigação ajudar a população a ter um serviço de saúde de qualidade”, reforçou Jari.

foto: divulgação