Morreu na terça-feira (dia 10), o quarto suspeito de participar do assalto a um posto de combustíveis, no início da madrugada, em Pinheiral. Ele também estava no Honda Fit, que bateu no muro de um campo de grama sintética, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, também em Volta Redonda.

Jhonatan Felipe da Silva Ribeiro, de 20 anos.

Dois suspeitos morreram no local do acidente e, o terceiro, ainda pela manhã, também no Hospital São João Batista. Os quatro jovens foram identificados como Jhonatan Felipe da Silva Ribeiro, de 20 anos, João Vitor da Silva Santos Pinheiro, de 18 anos; Madson de Souza Freire, de 21, e Matheus Rômulo Amorim de Assis, de 23.

O assalto ao posto Sol Nascente, em Pinheiral, foi registrado por uma câmera do estabelecimento. Nas imagens aparecem três assaltantes. O quarto ficou ao volante do Honda Fit para dar cobertura. Dentro do carro foram encontrados R$ 282 reais em espécie e um aparelho celular, além de um revólver Taurus calibre 38 com cinco munições intactas, dois sacos contendo pasta base de cocaína, 22 pinos de cocaína e oito tambores contendo pedras de crack.

Foto: Evandro Freitas e Divulgação PM