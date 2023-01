A Secretaria de Estado de Saúde (SES) lançou, nesta terça-feira (dia 10), em evento na nova sede da SES com a presença de secretários municipais de Saúde, o Painel Dengue. A plataforma oferece aos cidadãos e às prefeituras dados sobre a evolução do agravo nos 92 municípios do estado, com atualização semanal. Estão disponíveis informações sobre o número de casos por região e município, internações e óbitos, além de perfil dos pacientes, como faixa etária e sexo.

“Estamos buscando cada vez mais dar acesso à informação e transparência aos dados de saúde para a população. O painel vai garantir que qualquer pessoa possa acompanhar a evolução do cenário epidemiológico em seu município. Precisamos que a população tenha conhecimento para que possa se unir ao poder público no combate à dengue, uma vez que a maior parte dos focos está dentro das residências”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho.

Os dados que compõem a plataforma são emitidos pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. A plataforma será atualizada às sextas-feiras e está disponível no site da SES (www.saude.rj.gov.br).

Levantamento da SES mostra que, em 2022, foram registrados 11.400 casos de dengue e 16 óbitos pela doença no estado, contra 2.882 casos e 4 óbitos, em 2021. Em 2019, foram registrados 32.514 casos de dengue. É importante ressaltar que o estado do Rio de Janeiro não passa atualmente por uma epidemia de dengue, mas é preciso agir para evitar um possível aumento exponencial de casos neste verão.

Foto: Mauricio Bazilio / SES