O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA abre as portas do Campus Olezio Galotti, em Três Poços, para a Colônia de Férias de Verão promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O campus será um dos 15 locais onde acontecerão atividades para crianças e adolescentes, de sete a 17 anos, entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro.

Os locais das atividades serão definidos pela prefeitura de acordo com o endereço da criança e do adolescente. No UniFOA serão atendidos os moradores do bairro Três Poços, das localidades Colorado, Zoonose e Parque Vitória. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo responsável legal até o próximo dia 20 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 14h às 17h.

Em parceria com as secretarias municipais de Educação (SME), Cultura (SMC) e Ação Comunitária (Smac), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), a programação inclui oficinas esportivas e culturais, além de recreação e passeios, no período da manhã, das 8h às 11h30. E os participantes receberão um lanche por dia.

Na parte esportiva e de recreação estão incluídas oficinas de dança, lutas, board games (jogos de tabuleiro), skate, além de ginástica rítmica e de trampolim. As atividades culturais englobam oficinas de contação de histórias, capoeira, salão de humor, cartoon e caricatura, além de exposição de artes e exibição de filmes. Os locais escolhidos para os passeios são o Parque Aquático, a Biblioteca Municipal, o Zoológico Municipal, os ginásios de Ginástica e de Skate e o cinema.

Os outros locais da Colônia de Férias de Verão e demais informações podem ser conferidas no site da Prefeitura de Volta Redonda.