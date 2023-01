Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa apreenderam na tarde desta quinta-feira (dia 12), um caminhão que transportava, de maneira inadequada, terra proveniente do deslizamento da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 276, na Vila Ursulino. Informações preliminares dão conta que o material estava sendo conduzido para a área de ‘bota-fora’ da concessionária que opera a rodovia, localizado no bairro Cotiara. Mas, devido às condições irregulares, uma quantidade significativa vazou na Estrada Governador Chagas Freitas e Avenida Três de Outubro.

O problema, segundo o gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues, durante a abordagem foi verificado que a tampa traseira da caçamba do caminhão não estava adequadamente vedada. “Também não foi utilizada a lona para proteção de vazamento durante o transporte, contrariando a NBR 13221 e o artigo 62, V, do Decreto 6.514 de 2008. Existe ainda a agravante de que o veículo estava em mau estado de conservação e com licenciamento vencido desde 2018”.

Após as constatações foram aplicadas as sanções administrativas com notificação da empresa que presta serviços à concessionária para a limpeza das vias públicas, aplicação de multa com valor que pode variar entre R$5 mil e R $50 milhões e apreensão do caminhão para o Parque da Cidade.

A liberação do veículo está condicionada ao cumprimento da notificação e à regularização do seu licenciamento.



Foto: Divulgação