Representantes das direções dos sindicatos dos Engenheiros (Senge-VR) e dos Metalúrgicos (SindMetal-SF) estiveram reunidos na quarta-feira (dia 15) para definir pautas em conjunto de interesse das duas categorias, especificamente em assuntos relacionados à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O encontro aconteceu na sede do SindMetal, na Avenida Gustavo Lira, no Centro.

O presidente do Senge-VR, Fernando Jogaib, entende que a união das entidades sindicais fortalece os trabalhadores da empresa. “Primeiro viemos parabenizar a diretoria e estreitar laços. É muito importante que a gente siga juntos, com uma pauta e ações unificadas para discutir direitos dos trabalhadores”, disse Jogaib. “Temos que resgatar toda história do Sindicato de luta e conquista, já que fomos massacrados pelas reformas sindicais e trabalhistas dos últimos anos”.

Edmar Leite, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, também destacou a importância do diálogo entre as entidades sindicais. “Só conseguiremos algo juntos. Toda divisão prejudica o trabalhador e ajuda a fortalecer a empresa, e a cada dia estamos ganhando apoio e unindo forças para as lutas que virão”, salientou.

Entre as pautas em comum debatidas no encontro, estão a proximidade das negociações do Acordo Coletivo 2023 da CSN, a mudança do plano de saúde, a PLR e a eleição da direção e conselho da CBS. “São quatro pontos importantes que, se unificados, poderemos conseguir lutar por melhorias com muito mais forças”, explicou Jogaib.

Na reunião, a vice-presidente do Senge-VR, Neide Aparecida dos Santos, apresentou os projetos direcionados às mulheres. “Temos uma revista feita por mulheres e para mulheres, a Una, que apresenta pautas importantes para as engenheiras, arquitetas e tecnologia. Seria muito legal que conseguíssemos ampliar para que chegasse às metalúrgicas. Estamos à disposição para trocar ideias e experiências”.