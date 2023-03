O fechamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho para reforma também é outro ponto de reclamação de usuários do sistema de saúde em Volta Redonda. O local foi interditado “provisoriamente” para obras de melhoria e o atendimento realocado para a unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Em casos graves, a população é orientada a procurar os hospitais municipais Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado, e do Retiro.

Hoje, as consultas são realizadas de forma precária, devido às más condições de acolhimento disponibilizadas aos profissionais que lá trabalham e aos pacientes. Esta situação ocorre há meses, mas só em fevereiro, a Prefeitura deu início às intervenções para ampliação e modernização da unidade 24h. O investimento estimado é de R$ 2,7 milhões, com prazo de cinco meses para conclusão.

“Será uma nova UPA, totalmente modernizada, com uma infraestrutura de ótima qualidade. O objetivo é organizar os fluxos para melhorar o atendimento aos pacientes e seus familiares, e oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários”, afirma a secretária de Saúde, Conceição de Souza.

De acordo com o governo municipal, com previsão de começar em setembro de 2022, a obra foi iniciada em fevereiro deste ano, após novo processo licitatório, já que a empresa anterior não conseguiu cumprir o contrato.

Foto: divulgação PMVR