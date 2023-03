O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) emitiu comunicado, nesta segunda (dia 13), solicitando que os moradores dos bairro Roma e Rio das Flores economizem água.

Segundo a autarquia, houve interrupção no fornecimento de energia que durou 60 horas, fazendo com que a rede que abastece as localidades fosse paralisada, prejudicando o abastecimento. No domingo, o serviço voltou a funcionar por 5 horas, mas a estação voltou a ficar sem luz partir das 23h. A informação é que a Light está atuando para resolver a situação.