Um acidente envolvendo duas carretas está causando lentidão no trânsito na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí, na manhã desta segunda-feira (dia 20). De acordo com a CCR RioSP, o tráfego entre os quilômetros 237 e 233 da pista sentido Rio está fluindo somente pela faixa da esquerda e pelo acostamento. A Polícia Rodoviária Federal ainda apura as circunstâncias do acidente.

Foto: Divulgação/PRF