Policiais militares do 28º BPM, com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na noite desse sábado (dia 18), na Quadra Poliesportiva do bairro Jardim Tiradentes, dois suspeitos por tráfico de drogas. Com eles, os agentes apreenderam mais de 150 pinos de cocaína e um simulacro de pistola.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT 1), juntamente com Serviço Reservado, foram verificar informações de tráfico de drogas no local relatado. Após observação da movimentação típica de venda de entorpecentes, os agentes efetuaram cerco no local, onde foi feito abordagem aos suspeitos.

Os presos e o material apreendido, foram levados à 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, sendo os detentos autuados no Artigo 33 da Lei 11434/2006, pelo crime de tráfico de drogas.

Foto: PM