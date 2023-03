Um acidente envolvendo um ônibus e dois automóveis deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (dia 29), em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta das 10h, na altura do km 275 da Rodovia Presidente Dutra, sob o viaduto da Boa Sorte.

No local, a Polícia Rodoviária Federal apurou que, segundo relato do condutor do ônibus, o veículo perdeu o freio na descida do retorno. Ele ainda tentou desviar dos veículos que estavam na via, mas não teve sucesso e acabou atingindo dois automóveis, um Gol e um Renault Clio.

A vítima, que era passageira do Gol, sofreu ferimentos leves e foi socorrida para a Santa Casa de Barra Mansa. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a PRF, o trânsito no local ficou com uma faixa interrompida até a retirada dos veículos, fluindo no sistema “siga e pare” e gerando certa lentidão.