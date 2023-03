A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (dia 29), a Operação IBEJI V, visando combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Na ação, desenvolvida no âmbito da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos – DRCC -, os policiais federais, com apoio do Grupo de Pronta Intervenção (GPI/PF) e do 9º BPM da PMERJ, cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro de Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações – iniciadas na Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil -, o suspeito teria publicado, na rede mundial de computadores, vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças e adolescentes.

Durante a ação, o alvo da operação, um homem de 60 anos, foi preso em flagrante por armazenar imagens com conteúdo pedopornográfico, crime previsto no artigo 241-B do ECA – Estatuto da Criança e do adolescente, com pena prevista de quatro anos de prisão.

Além do crime de armazenamento, o investigado responderá criminalmente por disponibilizar pela internet vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.

O preso foi conduzido à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para as formalidades decorrentes da prisão em flagrante e será encaminhado posteriormente ao sistema prisional.

O nome da operação: “IBEJI” é um termo oriundo da mitologia africana associado à proteção das crianças.