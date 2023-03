O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), venceu duas categorias do XVII Prêmio 19 de Março – Martelinho de Ouro 2023: ‘Inovação’ – com a Gestão de Compras por meio do Almoxarifado Virtual; e ‘Pregão’ – com o Programa de Educação Continuada no Estado do Rio de Janeiro. A premiação dos vencedores aconteceu durante o 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na noite desta terça-feira (dia 28).

“Estamos trabalhando com foco no investimento em tecnologia e modernização do nosso estado. Temos compromisso com a transparência e com a desburocratização, para que possamos levar um serviço de qualidade ao cidadão fluminense e melhorar o trabalho dos nossos servidores públicos. O Rio de Janeiro vive um novo momento”, destaca o governador Cláudio Castro.

O Prêmio 19 de Março – Martelinho de Ouro é nacional e destinado às secretarias e órgãos da administração pública direta e indireta de todas as esferas de poder. No total, foram seis categorias e 15 subcategorias.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha, os dois prêmios refletem um novo posicionamento da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando a preocupação com a inovação e a capacitação dos servidores.

“Ganhar o prêmio com o Almoxarifado Virtual é muito positivo, pois é uma grande inovação. Com o Pregão, demonstra a preocupação com a capacitação dos servidores não só estaduais, como municipais, uma vez que a Nova Lei de Licitações e Contratos já entra em vigor em abril”, disse o secretário.

A premiação foi criada em 2007 e é a única da categoria a reconhecer o trabalho de pregoeiros e profissionais que atuam com licitações.

Almoxarifado Virtual é inédito no país

O Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil a implementar o serviço de almoxarifado virtual, tendo como objetivo eliminar burocracias na aquisição de materiais de escritório e suprimento de informática.

o Almoxarifado Virtual é um sistema de logística de compra e entrega de insumos para o consumo administrativo. A contratação do serviço inclui 64 órgãos do Estado do Rio de Janeiro, que poderão solicitar, de forma simples e rápida, suas compras em uma plataforma online.

Além disso, o novo sistema permite a redução de aproximadamente R$ 7 milhões nos custos das licitações. Também é possível diminuir os estoques e otimizar os espaços de armazenamento dos produtos, evitando perdas desnecessárias.

