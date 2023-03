Uma ação da Polícia Rodoviária Federal realizada na tarde de terça-feira (dia 28) resultou na apreensão de mais de 50 quilos de prata na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O valor total do material apreendido é estimado em R$ 214 mil.

De acordo com a PRF, um veículo conduzido por um rapaz de 23 anos foi abordado por volta das 15h30, na altura do km 325. Durante a abordagem o indivíduo informou que estava se deslocando de Niterói para São Paulo, sem explicar claramente o motivo da viagem.

Foi realizada revista no interior do carro, sendo encontradas várias embalagens plásticas contendo pequenos pedaços de prata, totalizando 56 quilos do metal. Ainda segundo a PRF, o transporte do metal precioso era realizado sem qualquer documentação fiscal que confirmasse a procedência do material e a regularidade tributária.

Desta forma, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, que irá apurar o caso para constatar se há mais crimes correlatos.

Foto: Divulgação/PRF