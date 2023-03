Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quinta-feira (dia 30), um homem acusado de crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Ele foi localizado no bairro Cantagalo, em Três Rios, após investigações do Setor de Inteligência da unidade.

Os crimes foram cometidos em 2018. De acordo com os agentes, o autor conduzia sua moto com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, quando perdeu a direção do veículo. Ele e a pessoa que estava na garupa caíram, e ela perdeu imediatamente a consciência. No local do fato, o acusado ainda desacatou os policiais e resistiu à prisão.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória.